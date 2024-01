Bei einem Verkehrsunfall in Bogenhausen ist am Donnerstag eine 85 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie war um kurz nach 12 Uhr in der Englschalkinger Straße von einer Trambahn erfasst worden, als sie die Gleise überqueren wollte. Die alarmierten Rettungskräfte begannen nach ihrem Eintreffen am Unfallort sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Unter laufender Reanimation wurde die Seniorin in eine Münchner Klinik gebracht, wo sie jedoch wenig später ihren schweren Verletzungen erlag.