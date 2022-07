In München soll ein interreligiöses Zentrum, in dem sich Angehörige möglichst vieler Glaubenseinrichtungen begegnen, zur Institution werden. Das hat der Verein "Haus der Kulturen und Religionen München" beschlossen, der sich eigens zu diesem Zweck gegründet hatte. Standort ist die Nazarethkirche in Bogenhausen, in die man bereits zum Jahreswechsel 2020/2021 eingezogen ist.

Weil die evangelische Landeskirche ohnehin eine neue Nutzung für das Gebäude gesucht hatte, standen die Räume zur Verfügung. Sie sollen nun dauerhaft gemietet werden. Im Herbst will der Verein Kosten und Raumbedarf analysieren, einen Architektenwettbewerb ausloben und eine Interimslösung entwickeln. An der Finanzierung werde noch "gearbeitet".

Im "Haus der Kulturen und Religionen München" soll auch ein Café entstehen. Zudem gibt es eine Zusammenarbeit mit dem "College of Interreligious Studies", bei dem Studierende aus aller Welt Kurse an der Hochschule für Philosophie besuchen, bei Münchner Glaubensvertretungen Erfahrungen sammeln und in einem internationalen Wohnheim zusammenleben. Das Wohnheim soll zum Wintersemester 2022/2023 in der Abtei St. Bonifaz eröffnet werden. Der Mietvertrag sei bereits unterzeichnet. Mitwirkende und Förderer für das Projekt werden nach wie vor gesucht, Kontakt über www.hdkrm.org.