Haus in Bogenhausen nach Feuer unbewohnbar

Ein Stromausfall und Rauchgeruch machten einen Bewohner des Mehrfamilienhauses stutzig - im Keller entdeckte er den Brand. Vorerst darf niemand zurück in seine Wohnung.

Wegen des Brandes in einem Stromverteilerkasten ist ein Mehrfamilienhaus in Bogenhausen komplett evakuiert worden. Ein Bewohner hatte am Dienstagabend nach einem Stromausfall Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Rettungskräfte konnten im Keller des Hauses einen Stromverteilerkasten des Hausanschlusses lokalisieren, der aus bislang unbekannten Gründen Feuer gefangen hatte.

Mehrere Menschen, darunter auch Kinder, mussten das Haus verlassen. "Bei den momentanen Außentemperaturen war die Feuerwehr zum Handeln gezwungen", heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei ein so genannter Großraumrettungswagen geholt worden, in dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehen aufhalten und aufwärmen konnten. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Haus allerdings für mehrere Tage unbewohnbar.