Neue Biathlon-Anlage in Sendling

An der Königlich Privilegierte Hauptschützengesellschaft kann künftig Biathlon ausgeübt werden.

Von Jürgen Wolfram

Biathlon ist populärer denn je. Nicht nur Fernsehsender tragen diesem Umstand Rechnung, auch die Königlich Privilegierte Hauptschützengesellschaft München 1406 huldigt dieser Wintersportart. An der Zielstattstraße in Obersendling nehmen die traditionsreichen Schützen derzeit eine neue Anlage für Biathleten in Betrieb - Magdalena Neuner lässt grüßen.

Die Laufstrecke der Anlage ist 800 Meter lang und führt teilweise durch alten Baumbestand. Geschossen wird mit klassischen Kleinkalibergewehren oder hochmodernen Laserwaffen auf eine Distanz von zehn Metern. Entstanden ist die Biathlon-Anlage westlich eines bestehenden Kleinkaliber-Schießstandes. Auf dem Areal wurde früher auch schon mal Fußball gespielt.

Bedenken aus der Nachbarschaft wegen des Lärmschutzes haben unlängst den Bezirksausschuss Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln erreicht. Probleme dieser Art sind laut Michael Kollatz (SPD) beispielsweise aus der Passauer Straße bekannt; dort seien "erhebliche Lärmbeschwerden" zu registrieren. In der Stadtteilvertretung überwog jedoch die Auffassung, diese Frage sei von der Stadtverwaltung zu prüfen und nicht vom Bezirksausschuss. "Mit Sicherheit wird noch ein Sachverständiger die Anlage abnehmen, darauf sollten wir vertrauen", sagte der Bezirksausschussvorsitzende Ludwig Weidinger (CSU).