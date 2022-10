Der 16-Jährige war auf dem Weg nach Hause, als ihn sieben bislang unbekannte Jugendliche an einer Grünanlage in Berg am Laim überfallen, brutal angreifen und demütigen.

Sieben bislang unbekannte Jugendliche haben einen 16-Jährigen überfallen, brutal angegriffen und gedemütigt. Die Täter sollen ihr Opfer dabei gezwungen haben, sich komplett auszuziehen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde der 16-Jährige am Donnerstagabend gegen 20.25 Uhr auf dem Weg nach Hause an der Grünanlage an der Gögginger Straße in Berg am Laim attackiert.

Die Täter haben ihr Opfer laut Polizei zunächst verfolgt und beleidigt. Dann stießen sie den Auszubildenden zu Boden, traten auf ihn ein und forderten ihn auf, sich auszuziehen. Der Jugendliche weigerte sich, aber weil er weiter drangsaliert wurde, gab er schließlich nach und zog seine Kleider aus. Einer der Täter warf sein Handy auf eine Wiese. Irgendwann habe er "dann wieder gehen dürfen", sagte ein Sprecher der Polizei. Der 16-Jährige fand sein Handy wieder, verständigte seine Mutter und die Polizei. Diese fand ihn nackt auf einem Grünstreifen. Er wurde in eine Klinik gebracht und ambulant behandelt.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Die Kleidung sei gestohlen, ein T-Shirt aber wiedergefunden worden. Das Opfer habe keinen der Täter erkennen können. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sich unter 089/ 2 91 00 melden können.