Raub am hellichten Tag: Am Montag gegen 8.30 Uhr ist eine 54 Jahre alte Buchhalterin auf dem Weg zur Arbeit von einem unbekannten Mann attackiert worden. Er stieß sie an der Streitfeldstraße in Berg am Laim in ein Gebüsch, raubte ihre Handtasche und flüchtete. Die Frau wurde durch den Überfall leicht verletzt, Passanten verständigten die Polizei. Die Fahndung blieb ohne Erfolg.