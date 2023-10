Die beste belarussische Prosa des Jahres wird jährlich mit dem renommierten Jerzy-Giedroyc-Preis ausgezeichnet. 2021 erhielt ihn Eva Viežnaviec für den Roman "Was suchst du, Wolf?" - als erste Frau. Über das Buch, ein Zwiegespräch der Erzählerin Ryna mit der belarussischen Großmutter, spricht Viežnaviec nun im Literaturhaus. Die "Huldigung der belarussischen Frauen, ihrer Stärke und emanzipierten Lebensgewandtheit", wie der Standard schreibt, wird von Volker Weichsel moderiert und einer Lesung von Lisa Wagner begleitet.

Eva Viežnaviec, der Name ist ein Pseudonym, arbeitete seit Mitte der Neunzigerjahre als Journalistin mit Fokus auf dem Zusammenspiel Europas und Weißrusslands - ein Komplex, der nicht erst seit der Amtszeit des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko an Relevanz gewonnen hat. Entsprechend interessant ist, dass Viežnaviecs Roman auch den Blick in "ein vergessenes Belarus" ermöglicht, wie die ebenfalls belarussische Autorenkollegin Alexandrowna Alexijewitsch schreibt.

"Was suchst du, Wolf?", Lesung mit Eva Viežnaviec, Mi., 11. Oktober, 18.30 Uhr, Literaturhaus München, www.literaturhaus-muenchen.de