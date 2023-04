Ausflüge:Die sechs schönsten Radtouren rund um München

Von Thomas Becker

Von München aus lassen sich mit Rad und Bahn herrliche Touren unternehmen - sechs Tipps, die nahe der Stadt bleiben oder weiter hinaus auf Land gehen.

Route 1: Die Chiemsee-Runde für Rundfahrer

Detailansicht öffnen (Foto: Matthias Schrader/picture-alliance/ dpa/dpaweb)

In einer Stunde von der Stadt ans Meer: kein Problem mit dem Meridian der Oberlandbahn. 56 Minuten braucht er vom Hauptbahnhof bis nach Prien am Chiemsee, dem "Bayerischen Meer". Vom Bahnhof aus lässt man es erst mal rollen, die Seestraße runter, biegt kurz vorm Dampfersteg links ab in die Osternacherstraße Richtung Rimsting. Von hier an ergibt sich der stets gut ausgeschilderte, an Höhenmetern arme Weg praktisch von selbst: im Uhrzeigersinn immer schön am See lang, über Gstadt (erster Eis-Stopp im Venezia), Lambach (am Campingplatz lockt der schönste aller Kampenwandblicke), Seebruck und Chieming, wo im Biergarten "Beim Wegmacher" das Renkenfilet zu empfehlen ist. Etwas schicker geht es ein paar Meter weiter im Al Dente zu. Wer sich da losreißen kann, fährt über Grabenstätt und Winkl, überquert die Tiroler Ache und steuert zum Sundowner die Beach Bar am Strandbad Übersee an. Von hier aus folgen dann am Abend die härtesten der insgesamt rund 40 Kilometer: vier an der Zahl bis zum Bahnhof Übersee. Der letzte Zug fährt kurz vor Mitternacht.

Route 2: Die Isartrails für Geländegängige

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Die schmalen, technisch anspruchsvollen Trails von der Zoobrücke bis zum Kloster Schäftlarn und zurück (39 Kilometer) entlang der Isar sind nichts für einen gemütlichen Ausflug mit dem Hollandrad. Hier braucht es schon ein standesgemäßes Mountainbike und die entsprechenden fahrerischen Kompetenzen. Wer die mitbringt, wird über Stock und Stein sicher seinen Spaß haben. Dass in Münchens wildem Süden überhaupt gebiked werden darf, ist nicht selbstverständlich. Seit Jahren bemühen sich Naturschützer und Biker, einerseits Schutz- und Ruhezonen für Tiere und Pflanzen zu gewährleisten und andererseits, Radler diesen Erholungsraum intensiv, aber naturverträglich nutzen zu lassen. Die Radler-Halbe zur Halbzeit bietet sich beim Brückenfischer in Schäftlarn an.

Route 3: Tour zum Sylvenstein für Laufenlasser

Detailansicht öffnen Sylvensteinstausee bei Lenggries-Fall. (Foto: Manfred Neubauer)

Zugegeben, die Anfahrt mit dem Zug nach Mittenwald ist nicht gerade die kürzeste, aber dafür landschaftlich reizvoll - und wird dann von den knapp 60 Kilometern auf dem Rad locker getoppt, und das bei einem angenehmen Gefälle: von 923 Meter runter auf 658 Meter. Vom Bahnhof in Mittenwald geht es über die Partenkirchnerstraße an die Isar, und die lässt man für die nächsten Stunden nicht mehr aus den Augen, bis es in Tölz hoch zur BOB geht. Vorbei am Hochseilgarten am sogenannten Isarhorn führt der Weg über Krün nach Wallgau, wo man beim Golfclub auf die Mautstraße Richtung Sylvensteinspeicher abbiegt. Wohl nirgends ist die Isar malerischer als hier vor der mächtigen Karwendelkulisse. Ab Vorderriss, wo der Biergarten des Gasthofs Post zur Rast einlädt, liegt die Isar dann zur Linken, bis sich der Fluss zum Stausee weitet. Von hier aus geht es auf meist schattigem Weg bis ins Zentrum von Tölz.

Route 4: Für Schattenradler, immer an der Würm lang

Detailansicht öffnen (Foto: Georgine Treybal)

Die gemütliche 50-Kilometer-Runde mit gelegentlichen Aufs und Abs vom Laimer Platz über Gauting bis Starnberg und über Percha, Wangen durch den Forstenrieder Park wieder zurück ist ein Klassiker. Durch den schön kühlen Pasinger Stadtpark und den Paul-Diehl-Park geht es hinein ins Würmtal, vorbei am Gräfelfinger Wasserrad, an Schloss Planegg und dem verführerischen Freibad in Gauting. Von hier ab bis zum Forsthaus Mühltal wird es nun wildromantisch, ehe sich in Leutstetten in der Schlossgaststätte ein Päuschen anbietet. Eine Rast kann man aber auch weiter südlich am Starnberger See einlegen, bevor es auf der Olympiastraße über Percha bergauf Richtung Wangen und danach bald in den Forstenrieder Park geht: Schatten garantiert.

Route 5: Drei-Seen-Tour für Bergfexe

Detailansicht öffnen (Foto: Martin Siepmann/imago images/Westend61)

Tegern-, Spitzing- und Schliersee in einem Rutsch, und das auf noch nicht mal 40 Kilometern: Das hat schon was. Einige Abschnitte haben es allerdings in sich, sowohl auf- als auch abwärts. Nach einer Fahrt mit der BOB startet man in Gmund am Tegernsee und rollt sich entlang der Ostseite des Sees gemütlich ein. In Rottach-Egern geht es links ab in die Ludwig-Thoma-Straße, die später Valepper Straße heißt und langsam aber sicher ganz schön steil wird. Hinauf zur Talstation der Suttenbahn sind knapp 300 Höhenmeter fällig, bevor es über die wunderschöne Valepp zum Spitzingsee geht. Spätestens jetzt ist eine Jause fällig, vielleicht in der Klausenhütte direkt am See. Nach ein paar letzten Höhenmetern zum Spitzingsattel wird es nun spannend: Auf der rund vier Kilometer langen Abfahrt Richtung Neuhaus geht es 360 Höhenmeter runter - nicht selten schießen Rennradfahrer hier an Autos vorbei. Danach gemütlich am Schliersee entlang und auf ein finales Weißbier ins Milchhäusl.

Route 6: Die Wetterstein-Runde für Bike-Cracks

Detailansicht öffnen (Foto: Isabel Bernstein)

Die Wetterstein- oder auch Zugspitz-Runde ist ein kerniger Mountainbike-Klassiker: 80 Kilometer lang, knapp 1800 Höhenmeter hoch und genauso viele wieder runter, maximale Steigung: 20 Prozent - da muss man schon richtig gut gefrühstückt haben. Ab Garmisch fährt man gemächlich nach Grainau und zum Eibsee, bevor es erstmals fies wird: mehr als 500 Höhenmeter Anstieg zur Hochtörle-Hütte. Die gute Nachricht: Jetzt geht es 500 Höhenmeter runter nach Ehrwald - und wie ein Jojo wieder nach oben zur Ehrwalder Alm. Nach einer Rast radelt man hinauf ins Gaistal, am Gaistalbach entlang, der zur Leutascher Ache wird. Mit leichtem Gefälle rollt man von Leutasch Richtung Mittenwald, wo wieder ein Aufstieg wartet, hinauf zum Ferchensee. Über Elmau führt der Weg dann nach Garmisch.