Es gibt diese Momente, in denen man alles infrage stellt, in denen man sich nach einer Veränderung sehnt. Sophie Haslberger, 24, kennt solche Momente. Mit zwölf Jahren gründete sie mit ihrer Schwester die Band Sweet Lemon. Gemeinsam spielten sie auf dem Tollwood, in der Muffathalle und wurden von der Süddeutschen Zeitung mit dem Tassilo-Kulturpreis ausgezeichnet. Dann kam die Trennung. "Ich hatte das Gefühl, es gibt keine andere Möglichkeit. Das war kein Gefühl der Scham, sondern der Befreiung", sagt sie rückblickend.

Inzwischen ist Sophie solo unterwegs, mit neuem Sound und neuem Namen. Sophie Hallberg nennt sie sich jetzt. Ihre Musik ist souliger geworden. Die neuen Songs sollen "Momentaufnahmen ihres Lebens sein", sagt sie. Und auch wenn Sophie die Trennung von ihrer Schwester als Befreiung empfand, sind ihre Melodien und Lyrics bittersüß und melancholisch. Sie handeln von den "dunkleren Seiten", von Sophies Gefühlswelt, von Sommerromanzen, die sich als mehr als nur ein harmloser Flirt entpuppen, und von Liebesbeziehungen, die enden und auch enden müssen.

Ihre Inspiration zieht Sophie aus ihren eigenen Erfahrungen. "Ich versuche, so ehrlich es geht, mein Innerstes nach außen zu kehren", sagt sie. Vieles entstehe aber auch spontan. "Ich setze mich einfach ans Klavier und lasse mich fallen", sagt sie. Dann schließt Sophie die Augen, taucht ab in ihre eigene Welt und begleitet sich selbst mit ihrer warmen, sanften und leicht rauchigen Stimme. Tagträumen am Klavier nennt die junge Musikerin das. Daraus ist ein kleines Album entstanden. Jeden Monat soll ein Song veröffentlicht werden, im April dann die zugehörige EP namens "Criminal". Aufgenommen wurde sie im Tonstudio des befreundeten Musikers Tom Appel. Ein Musikvideo soll ebenfalls erscheinen: eine Liebesgeschichte mit dem Münchner Schauspieler Klaus Steinbacher in der Hauptrolle - dafür aber ohne Kitsch, wie Sophie unterstreicht.

Vieles in Sophies Leben hat sich seit der Trennung von Sweet Lemon verändert. Die junge Musikerin hat inzwischen ihr Studium abgeschlossen und arbeitet frei als Grafikdesignerin. Am meisten verändert hat sich aber Sophie selbst: "Ich habe das Gefühl, dass ich einen Schritt nach vorne gegangen bin und ehrlicher zu mir selbst geworden bin", sagt sie. Die Trennung sei deshalb der richtige Schritt gewesen - für beide Schwestern.

