Von Lara Graff

Tagsüber die ehrgeizige Jura-Studentin, aber abends und am Wochenende die gefühlvolle Sängerin: Das ist Nici Reichel. Diese beiden Aspekte ihres Lebens könnten nicht gegensätzlicher voneinander sein. Aber es ist genau diese Dualität, die Nici auszeichnet. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben und ihre Musik. Die 27-Jährige ist pragmatisch und strukturiert, gleichzeitig aber auch kreativ und sehr emotional, wie ihre sentimentalen Songs zeigen.

"Ich könnte nicht ohne Musik leben. Sie ist für mich ein Mittel, um in mein Gleichgewicht zu kommen", sagt Nici. Seitdem sie fünf Jahre alt ist, spielt sie Klavier. Mit 14 performt sie das erste Mal mit ihrer Band. Jetzt will sie Münchens Bühnen als Solo-Künstlerin Nici Rey erobern. Ihre Pop-Songs sind Lieder, die ins Ohr und direkt ins Herz gehen. Ihre Musik ist einfach gehalten, besticht aber mit catchy Melodien, eingängigen Akkorden und ihrer sanften Stimme. Ein Beispiel dafür ist das neue Lied "Bye Bye", das einen mitreißt und zum Tanzen bringt - so dass man kurz vergisst, dass es eigentlich ein Trennungssong ist.

In ihrer Musik verarbeitet Nici die ganz großen Emotionen. Es geht um Freundschaft, Liebe und Trennungsschmerz. Aber auch hier zeigt sich wieder die Dualität. Denn so einfühlsam und zerbrechlich Nici sich in ihrer Musik zeigt, im Alltag ist sie eher kontrolliert. Sie tendiert sogar dazu, negative Gefühle in einer Schublade zu verstecken. "Manchmal weiß ich gar nicht, was in mir abgeht, und dann schreibe ich einen Song und denke 'Oh krass, wusste ich gar nicht, dass ich so fühle'", erklärt Nici.

Ein weiteres Merkmal von Nici Reys Musik: die Sprache. Denn die Künstlerin singt nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und Französisch. Auf eine Sprache will sie sich nicht festlegen. "Was ich fühle, das fühle ich, und das gehört alles zu mir," so Nici. Quasi drei Sprachen für die Liebe. Aktuell arbeitet sie an ihrer neuen EP mit acht deutschen Songs. Die Videos und die offizielle Release kommen im Herbst.

Es ist nicht das erste Projekt von Nici Rey. Vor fünf Jahren nimmt sie bereits ein Album mit eigenen Songs auf, welches sie aber nie veröffentlichte. Zu groß ist die Angst vor Ablehnung. "Ich habe mir nie erlaubt zu träumen. Ich habe Ziele, weil die kannst du erreichen, das hat keine Unsicherheit. Aber Träume sind etwas Unsicheres. Man muss Mut haben, um zu träumen." Mit ihrer neuen Musik wagt Nici Rey sich aber endlich zu träumen.

Nici Rey

Stil: Pop

Besetzung: Nici Rey (Gesang, Gitarre & Klavier)

Seit: 2018