Antonia Buchner ist im Wasser. Die Strömung zerrt an ihren braunen Locken und ihrem königsblauen Kleid. "With all your words you left me like a frozen rose", singt Antonia Buchner, 23, in ihrem Musikvideo. "Frozen Rose" ist jener Song, mit dem sie 2020 an die Öffentlichkeit getreten ist. Viele ihrer Texte stammen aus alten Tagebüchern - schon mit elf begann sie, Songtexte niederzuschreiben.

Antonia will mit ihrer Musik helfen, sich von toxischen Beziehungen unabhängig zu machen. In ihren Songs wählt sie aufbauende Worte, die sie in ihrer Kindheit und Jugend selbst gerne gehört hätte. Sie hat sowohl ihrem früheren Selbst als auch der Welt etwas zu sagen. Ihre "Message", wie es die Kommunikationsdesignstudentin formuliert, verpackt sie in Klängen irgendwo zwischen Pop, Soul und R'n'B. Ihre zarte, aber bestimmte Stimme begleitet sie dabei selbst am Klavier. Sie mag es melancholisch, sie mag es cineastisch.

"Melancholische Musik gibt mir immer so einen Safe Space", sagt Antonia. Diesen "Safe Space" mit anderen zu teilen, fiel ihr anfangs nicht leicht. "Frozen Rose" war schon ein Jahr vor der Veröffentlichung fertig geworden, aber Antonia tüftelte immer weiter daran. "Es ist eine Sache, darüber zu schreiben, aber das dann zu singen, zu veröffentlichen und tatsächlich auch live zu spielen, ist schon krass."

2022 dann ihr erster Auftritt im Bahnwärter Thiel. Schnell musste sie feststellen - die geborene Rampensau war sie nicht. "Weil ich ganz, ganz lange super aufgeregt war", erzählt Antonia. Aber nach und nach konnte sie die Nervosität ablegen. Heute sagt sie, sie will "auf große Bühnen und so viele Leute wie möglich erreichen". Diesen August spielte Antonia am Zamanand-Festival in der Ludwigstraße.

Antonias neuster Release "HER" entstand ursprünglich als Soundtrack für einen Kurzfilm mit anderen Münchner Künstlern und Künstlerinnen. Passend zu ihrem Charakter lässt sie sich momentan von einem Projekt ins nächste treiben, will ihre Musik nicht mehr in kompletter Eigenregie produzieren. Zusammen mit anderen Musikern und Musikerinnen "sind ein paar Songs in der Pipeline", sagt Antonia. Die meisten ihrer Songs entstehen aber nach wie vor nachts in ihrem Zimmer. Dort, wo sie auch schon mit elf in ihr Tagebuch schrieb.

