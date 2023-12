Seit er 17 ist, ist Joel ständig im Studio zu finden. In Kollaborationen mit verschiedenen Münchner Musikern reist er durch diverse Genres: Macht R'n'B mit John Dash, Reggaeton mit Cashmere Caramel oder Dance Pop mit Roby Lion. "Ich wollte einfach die ganze Zeit Musik machen", sagt Joel.

Von Pop über R'n'B zu Reggaeton: Vielfältigkeit oder vielleicht auch die Suche nach dem eigenen Sound? In seinem Solo-Projekt "Bitter Sweet" scheint Joel ihn nun gefunden zu haben: alternativer R'n'B. "Die Dance-Genre-Musik war mehr wie ein Hobby für mich", sagt Joel. "Der jetzige Sound, das bin ich wirklich."

"Bitter Sweet" und "Tears Won't Dry" heißen die beiden Songs, die Joel aus seinem Debüt-Album bereits veröffentlicht hat. Neben einigen Pop-Elementen sind auch prominent platzierte Streicher-Passagen zu finden. Teilweise erinnert es an The Weeknd. Joel hat das Album zusammen mit dem Münchner Filmmusik-Komponisten Giovanni Berg produziert.

In seinen Texten verarbeitet Joel seine Erfahrungen in der Liebe. Etwa das Ende einer Langzeitbeziehung. ",Bitter Sweet' steht dafür, dass alles so perfekt hätte sein können, es aber leider aufgrund von vielen Faktoren kein Happy End geben konnte", sagt Joel. Sein Gesang hat einen deutlichen Wiedererkennungswert. Die Stimme ist hell und klar und erinnert beinahe an Justin Bieber. Kein Wunder: "Ich bin absoluter Fan von Justin Bieber", sagt Joel und lacht. "Schon von Anfang an."

Joels eigene musikalische Anfänge? Das war Straßenmusik zusammen mit seinem Vater. Als Duo traten sie gemeinsam im Englischen Garten auf, coverten Songs, der Vater spielte Gitarre, Joel sang dazu. Vor allem italienische Schlager, die sein Vater über alles liebt, sagt Joel, "Herzenssongs halt."

Nach der Schule gingt Joel auf Reisen, von München nach Spanien mit vielen Zwischenstationen, auf denen er Straßenmusik machte, um sich etwas Geld für die Reise dazuzuverdienen. Seine Musik war also immer mit dabei: "Musik bedeutet mir alles. Manchmal stelle ich mir die Frage, was wäre, wenn ich keine Musik machen würde. Dann hätte ich wahrscheinlich keine Identität", sagt Joel. "Deshalb ist Musik, also sowohl das Hören als auch das Machen, essenziell für mich."

Joel Selon

Besetzung: Joel Selon Fastidio

Stil: Alternative-R'n'B, Pop

Seit: 2015

Internet: https://www.instagram.com/joelselon/