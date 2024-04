Rotes Licht flutet die Bühne. Der Beat ist rastlos. Auf der Bühne steht - besser: springt, läuft und tanzt der Münchner Rapper ESC Rilla. Seine Texte performt er schnell, treibend, energiegeladen. Bei manchen Zeilen wird er lauter und ruft sie direkt ins Publikum. Fast fühlt es sich nach einem Punk-Konzert, statt einer herkömmlichen Hip-Hop-Performance an.

"Ich denke 24/7 über Musik nach", sagt ESC Rilla, 23, der mit richtigem Namen Noah Kuckler-Kretschmann heißt. Eine Leidenschaft, die kaum zu übersehen ist: Seit 2019 prägt er als Rapper, DJ oder Producer die Münchner Hip-Hop-Szene. Oftmals ist Noah nicht allein auf der Bühne, sondern teilt sie gerne mit Gleichgesinnten. Als Gründer des "Escape Kollektivs" veranstaltet er zwei eigene Eventreihen, bei denen lokale Acts zusammen mit Künstlern aus ganz Deutschland Münchner Bühnen bespielen.

Auf der Bühne ist er in seinem Element, veröffentlicht hat er jedoch bisher nur einen Song. Zu perfektionistisch sei er, sagt Noah: "Der Grund dafür ist, dass ich möchte, dass die nächste Single euch alle umhaut." Seine Debütsingle "Snakes" hat energetische, raue Beats. Noahs Rap-Flow liegt nahtlos darüber - mal auf Englisch, mal auf Deutsch, wobei die beiden Sprachen harmonisch ineinander fließen. Da sein Vater US-Amerikaner ist, wuchs Noah an der amerikanischen Ostküste auf. Hier bekam er Hip-Hop-Einflüsse aus New York mit, aber auch die Musik-Liebe seiner Eltern.

Oft steht Noah mit seiner Verlobten Isabel Leila Gütlein auf der Bühne, die unter dem Künstlernamen "Gündalein" in München auftritt. "Wir sind zwei kreative Individuen, die sich aber gegenseitig inspirieren und sehr gut zusammenarbeiten können", sagt Noah. Das kreative Duo veröffentlichte bereits den gemeinsamen Song "Mary Jane". Ursprünglich sei er bei dem Song gar nicht eingeplant gewesen, sagt Noah. Bei der Aufnahme habe Gündalein jedoch spontan beschlossen, einen Vers von Noah einzubinden. "Ich habe unter Zeitdruck im Nebenzimmer innerhalb von 20 Minuten einen Text geschrieben, von dessen Lines ich nur halbwegs überzeugt war", sagt Noah und lacht.

Normalerweise nimmt sich Noah beim Song-Schreiben etwas mehr Zeit, sagt er: "Ich habe das Gefühl, der Song existiert schon, bevor ich ihn aufschreibe. Er wartet nur darauf, von Jemandem entdeckt zu werden." Eine Zeit lang arbeitete er in München als Lieferant und freestylte dabei auf dem Fahrrad. "Auf diesen Touren sind viele meiner Hooks entstanden", sagt Noah. "Kurz anhalten, Worte aufschreiben, weiterfahren."

ESC Rilla

Stil: Hip Hop

Besetzung: Noah Kuckler-Kretschmann

Seit: 2019

Internet: instagram.com/esc.rilla