Der Bass wummert bei über 100 Beats per minute. Würde nicht schon nach ein paar Sekunden ein Rap-Part einsetzen, würde man meinen, es handele sich um einen Techno-Track. "Lasst mich mal in Ruhe mit dem Scheiß. Wenn ich mal 'ne Pause brauche, bin ich gern allein", rappt Blackjack im ersten Part von "Flugmodus". Im Musikvideo sieht man ein Tablet, das zertrümmert wird. "Mir ging es nicht gut und ich wollte nicht erreichbar sein", sagt Jakob Lücking alias Blackjack. Die Frustration über den Druck, ständig greifbar sein zu müssen, packt er in seinen Text, den er in Doubletime über den elektronischen Beat rappt.

"Wenn du ein Problem hast, schreib einen Text darüber", sagt Jakob. Doch bevor er als Blackjack anfing, seine Gedanken und Gefühle in Rap zu verpacken, legte er einen weiten Weg zurück, angefangen am Klavier. Seine Eltern, beide Musiklehrer, brachten ihm schon früh das Klavierspielen bei. Er besuchte ein Musikgymnasium, "durch das benotete Vorspielen wurde Musik für mich aber lange Zeit zum Stressfaktor", sagt Jakob. Nach der zehnten Klasse brach er das Gymnasium ab und ging nach Irland. "Ich war in meiner rebellischen Phase", sagt er und lacht. Dort machte er ein FSJ, betreute behinderte Menschen. "In der Unterkunft stand ein einsames Klavier, an dem ich hin und wieder spielte. Darüber fand ich einen neuen Einstieg und bekam wieder Bock auf Musik", sagt er.

Nachdem Jakob aus Irland zurückgekehrt war, besuchte er die FOS - und entdeckte Battlerap für sich. "Ich habe dann angefangen zu Freestylen und Texte zu schreiben. Als dann 2018 das allerletzte Battle stattfinden sollte, meldete ich mich an", sagt Jakob. Er bestand die Qualifikationsrunde und besiegte seinen ersten Battlegegner. Sein Höhenflug endete in der dritten Runde, als er gegen einen Rapper antreten musste, den Jakob selbst seit Jahren hörte. "Ich habe dann zehn zu null verloren", sagt Jakob, "aber ich fand es geil, dass der Typ sich drei Wochen lang mit mir auseinandersetzten musste."

Danach hatte Jakob "Hunger", wie er sagt, auf mehr Musik. Er wollte seine eigenen Beats produzieren und brachte es sich bei. Dass er zu der Zeit auch Technofan war, beeinflusste seinen Sound. "Eines Tages hatte ich dann eine Random-Melodie im Kopf. Die habe ich dann umgesetzt und dann ist der Text dazu einfach aus mir rausgeflossen. Zwei Wochen und ein geschrottetes Mikrofon später hatte ich dann das, was ich wollte: eine Mischung aus Techno und Rap", sagt Jakob.

Blackjack

Stil: Techno-Rap

Besetzung: Jakob Lücking

Seit: 2017

Internet: https://instagram.com/blackjack_jo?igshid=NzZlODBkYWE4Ng=