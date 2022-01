Erst an einer roten Ampel an der Kreuzung zum Frankfurter Ring hält die Polizei den Fahrer auf. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Da sind einem jungen Mann wohl mächtig die Pferde durchgegangen: Kaum hinterhergekommen ist eine Polizeistreife einem 24-Jährigen, der Donnerstagnacht gegen 21.30 Uhr in einem Lamborghini mit weit mehr als 150 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 50 auf der Ingolstädter Straße im Münchner Stadtteil Milbertshofen stadtauswärts unterwegs war.

Erst als der Fahrer an einer roten Ampel an der Kreuzung zum Frankfurter Ring stoppte, konnte er nach Angaben der Polizei angehalten und angesprochen werden. Den Sportwagen hatte sich der 24-jährige Mechaniker von seinem Arbeitgeber ausgeliehen. Den Fahrer erwarten nun unter anderem ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und ein Bußgeldverfahren. Seinen Führerschein ist er bis auf Weiteres los. Den Wagen holte ein dazu Berechtigter an Ort und Stelle ab.