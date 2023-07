Neuer Name für Münchner Halle

Der Audi Dome, die frühere Rudi-Sedlmayer-Halle, hat den Sponsor gewechselt und heißt jetzt BMW-Park. Am Betrieb der städtischen Einrichtung an der Siegenburger Straße, die derzeit an den FC Bayern München verpachtet ist, soll sich deshalb nichts ändern. Im Zentrum der Nutzung sollen weiterhin Basketballspiele stehen.

Allerdings halten die Lokalpolitiker im Stadtbezirk Sendling-Westpark die Wahl des Namens für unglücklich. "Der Name könnte missverstanden werden, Auswärtige verwechseln den BMW-Park womöglich leicht mit dem benachbarten Westpark", sagt Günter Keller, der Vorsitzende des Bezirksausschusses. Er sei zudem "überrascht" gewesen, dass die Stadtteilvertretung weder von den Unternehmen noch vom Sportverein über den Sponsorenwechsel in Kenntnis gesetzt worden sei.