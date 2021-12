Der 24-Jährige hatte die Frau offenbar am Stachus kennengelernt und ihr angeboten, sie mit einem E-Scooter zu Bekannten zu fahren. In einer Grünanlage in der Au soll er sie dann vergewaltigt haben.

Die Polizei hat am Mittwoch einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der eine 18-jährige Studentin in der Au vergewaltigt haben soll. Die beiden hatten sich laut Polizei am Samstagabend am Stachus kennengelernt. Weil die Frau vermutlich die S-Bahn verpasst hatte, habe ihr der Mann angeboten, sie mit einem E-Scooter zu Bekannten zu fahren.

In der Grünanlage zwischen Wittelsbacher- und Reichenbachbrücke soll er sie dann zu Boden gedrückt und vergewaltigt haben. Die Ermittler identifizierten den mutmaßlichen Täter über ein Foto, das die Frau am Stachus oder später mit ihrem Handy von ihm gemacht hatte. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.