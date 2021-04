Marco Sproviero will verhindern, dass Kinder in der Stadt aufwachsen, ohne jemals den Merkur oder die Milchstraße gesehen zu haben. Und er weiß, dass man nicht weit fahren muss, um auch über der Stadt etwas zu entdecken. Kometen, Sternschnuppen, eine Sonnenfinsternis - viele seiner Beobachtungen macht er in München.

(Foto: Stephan Rumpf)