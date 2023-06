Herrlich flimmernd und leuchtend hat die Apollon Stufenbar der Bayerischen Staatsoper am Montagabend eröffnet. Und nicht nur die Sonne, die noch ziemlich hoch stand und mit voller Wucht über dem Max-Joseph-Platz und auf die Stufen der Oper strahlte, machte dem Paten stehenden Gott des Lichts alle Ehre. Auch die Gäste waren in teils leuchtend farbenfrohen Kleidern erschienen, um dem Motto des Eröffnungsabends "All colors are beautiful" gerecht zu werden. Den Auftakt machte ein Jazz-Trio, das zu kühlen Drinks für smoothen Sound auf den Stufen sorgte.

Die Eröffnung der Apollon Stufenbar läutet auch den Opernsommer in der Stadt ein. Bis zum 31. Juli wird die Stufenbar bei gutem Wetter täglich geöffnet sein. An mehreren Abenden gibt es bis Mitternacht Programm, vor allem mit DJs und Livemusik. Ein Höhepunkt dürfte das kommende Wochenende werden, bei dem die Apollon Stufennächte ganz im Zeichen des CSD stehen und schon am frühen Nachmittag mit DJ-Sets locken.