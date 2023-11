Eine 39-jährige Frau ist in der Münchner Altstadt lebensgefährlich verletzt worden, als sie ihren Ethanolofen befüllen wollte. Es kam dabei zu einer Verpuffung, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, quoll bereits dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Stock des Wohnhauses. Mehrere Hausbewohner hatten sich auf die Straße gerettet. In der Wohnung duschten einige Nachbarn die 39-Jährige, die schwere Brandverletzungen hatte, in der Badewanne mit kaltem Wasser ab.