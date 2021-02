Ein 63-jähriger Mann ist am Donnerstag bei Baumfällarbeiten im Münchner Stadtteil Allach acht Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Er hatte die Arbeiten gemeinsam mit einem 64 Jahre alten Kollegen im Auftrag der Grundstückseigentümerin durchgeführt. Dabei habe der 63-Jährige auf einer Leiter gestanden, um den Wipfel des Baumes abzuschneiden, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Spitze des Baumes nach unten sackte, verlor der Arbeiter den Halt und stürzte ebenfalls. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Polizei ermittelt noch den genauen Unfallhergang.