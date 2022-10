Mit kleinen Schritten in die Tiefe der Seele

"Er hat die Psychiatrie in die Medizin geholt": Peter Falkai, Direktor der Psychiatrischen Klinik im LMU-Klinikum und der heutige Nachfolger Emil Kraepelins, spricht mit großer Hochachtung über den zu seiner Zeit berühmten Kollegen.

Von Stephan Handel

"Ein Weltstar!", sagt Peter Falkai und meint damit einen Arzt, der zu einer Zeit wirkte, als so etwas noch möglich war - als die Fortschritte in der Medizin riesig waren und vor allem: verständlich. Anders als heute, da neue Erkenntnisse in Millimeterschritten daherkommen, und dann meisten auf einer Ebene geschehen, die für Laien unzugänglich ist. Peter Falkai ist Direktor der Psychiatrischen Klinik im LMU-Klinikum, er spricht über einen seiner Vorgänger - Emil Kraepelin, der erste Direktor der 1904 gegründeten Klinik.