Dana von Suffrin hat 2019 mit ihrem Romandebüt "Otto" auf sich aufmerksam gemacht. In diesem Sommer engagiert sich die Autorin bei einer "#SchreibResi" in der Monacensia. Am 18. August begrüßt sie vier besonders vielseitige Autoren im Garten des Hildebrandhauses, um sich über "interessante Themen des Lebens" zu unterhalten. Barbara Vinken ist Literatur-Professorin an der LMU. Jovana Reisinger hat 2021 ihren Roman "Spitzenreiterinnen" über weibliche Rollenbilder veröffentlicht, außerdem ist sie als Filmemacherin und bildende Künstlerin aktiv. Alex Rühle ist SZ-Kulturredakteur und schreibt Sach- und Kinderbücher. In diesem Jahr wurde er mit dem Ernst-Hoferichter-Preis ausgezeichnet. Leander Steinkopf wiederum wurde als Autor nicht nur für den Ingeborg-Bachmann-Preis vorgeschlagen, er ist außerdem als Psychologe tätig.

Das Bankerl mit Barbara Vinken, Jovana Reisinger, Alex Rühle und Leander Steinkopf, Do., 18. Aug., 17 Uhr, Monacensia im Hildebrandhaus