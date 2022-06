Die Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin hält bei einer "#SchreibResi" in der Monacensia in diesem Sommer regelmäßig Sprechstunden ab.

Von Antje Weber

Einen "experimentellen Sommer" hat man sich vorgenommen im städtischen Literaturarchiv Monacensia. Und sich über den experimentellen Charakter auch schon einige Gedanken gemacht: Bis zum September soll das Hildebrandhaus in Bogenhausen bei einer "#SchreibResi" gleichermaßen "Residency, Schreibort und sozialer Raum" sein. Was etwas theoretisch klingt, wird praktisch verkörpert von der Münchner Schriftstellerin Dana von Suffrin. Sie hält regelmäßig "Sprechstunde", jeden ersten und dritten Donnerstag bis September, August ausgenommen, von 17 bis 19 Uhr. Jede Sprechstunde steht unter einem Motto, an diesem 30. Juni zum Beispiel "Kummerkasten: nützliche und unnütze Ratschläge".

Besucher können sich mit der Autorin, die für ihren Debütroman "Otto" vor drei Jahren gefeiert wurde, dann über Kummer bereitende Themen rund ums Schreiben austauschen, die in zehn Minuten erschöpfend zu behandeln sind - ob die vorgegebenen Minuten überschritten werden dürfen, ist in Verhandlungen vor Ort vermutlich unbürokratisch zu klären. Außerdem lädt die Residentin Gäste in den Garten des Hildebrandhauses und ins Café. Was sich darüber hinaus ergibt, so die Ankündigung der Monacensia, "bleibt dem Zufall, der Autorin, ihren Gästen, dem Publikum und dem Wetter überlassen". Ersterer ist für Dana von Suffrin sowieso wichtig, wie sie im Blog zur Aktion erzählt: "Ich verlasse mich auf den Zufall!" Auch ein Regentropfen könne sie auf eine Idee bringen. Und das ist vermutlich einzusortieren unter der Rubrik "nützliche Ratschläge".

#SchreibResi" mit Dana von Suffrin, Monacensia, u.a. Do., 30. Juni, 17 bis 19 Uhr, Maria-Theresia-Str. 23, Eintritt frei