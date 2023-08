Teuer, teurer, München: Die Mieten ziehen weiter an, in der Innenstadt liegen sie bei gut 24 bis knapp 28 Euro pro Quadratmeter.

Von Ulrike Steinbacher

Ramersdorf-Perlach wird für Mieter billiger - als einziger der 25 Münchner Stadtbezirke. Überall sonst steigen die Mieten, am stärksten in Allach-Untermenzing, während die Preise für Eigentumswohnungen zugleich in der gesamten Stadt sinken - in 15 Stadtbezirken um mindestens zehn Prozent. Das geht aus einer Immobilienpreis-Analyse des Frankfurter Maklerunternehmens Von Poll Immobilien GmbH hervor.