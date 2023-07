Cancel-Culture, Aneignung und Machtmissbrauch, alles verpackt in einem Musical? Klingt schräg, aber es geht. Das beweist Yael Ronen mit ihrem Stück "Slippery Slope - Almost a Musical", das Philipp Moschitz nun am Metropoltheater inszeniert. Darin geht es um den toxisch männlichen Schlagersänger Gustav, dessen Kunst längst aus der Zeit gefallen ist, ja gar in die Kategorie Aneignung fällt. Eine Affäre - oder Machtmissbrauch - bringt ihn zu Fall, wobei er das nicht auf sich sitzen lassen will und zur Rache ausholt.

Slippery Slope, Premiere am Do., 6. Juli, 19.30 Uhr, Metropoltheater, www.metropoltheater.com