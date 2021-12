Die Ankündigung "Max Goldt liest" reicht normalerweise, um Massen von Menschen in Bewegung zu setzen, die einen exzellenten literarischen Geschmack haben und sich auch sonst der Absurdität des Alltags mit entspannter Fröhlichkeit stellen. Denn Max Goldt, der Schriftsteller, Titanic-Kolumnist und Musiker, filigraner Beobachter, Weitermacher und unermüdlicher Vortragsreisender, ist ihr Apostel. Allerdings wird es wohl nur eine sehr übersichtliche Schar von Goldt-Fans sein, die am Dienstag, 28. Dezember, 20 Uhr, im Volkstheater dabei sein können, wenn der 63-Jährige mit seiner sonoren Stimme alte und neue Texte liest, die auf seinem aktuellen Hörbuch "Genieße Deinen Starrsinn an der Biegung des Flusses" zusammengefasst sind. Von Goldt, dem Autor von Wunderwerken wie "Gattin aus Holzabfällen", "Quitten für die Menschen zwischen Emden und Zittau" oder "Der Darm ist ein Knilch", ist auf der CD übrigens ein illegaler Kassettenrekorder-Mitschnitt seines ersten Auftritts in der DDR 1987 zu hören, Titel: "Einmarsch der Hauptstädterinnen".

Max Goldt liest, Volkstheater, Bühne 1, 20 Uhr. Karten unter www.muenchner-volkstheater.de