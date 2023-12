Und so ist es nur folgerichtig, wenn er nun in einer "Münchner Rede zur Poesie" die Notwendigkeit sieht, "nicht bloß Spiegel der Gesellschaft zu sein, verzaubertes Kästchen, Trillerpfeife, Gummihandschuh zum Einmalnutzen und weg damit". In seinem Schreiben, in seiner Rede fürs Lyrik Kabinett macht Breyger sich auf, "die Zusammensetzung der Welt zu verstehen". Und erkennt: "Alle Kunst ist Widerstand, alle Poesie politisch."

Yevgeniy Breyger: Münchner Rede zur Poesie, Dienstag, 5. Dez., 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstr. 83, lyrik-kabinett.de