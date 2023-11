Weil der Wiener Kabarettist Gunkl alias Günther Paal nach eigener Diagnose leicht am Asperger-Syndrom leidet und äußeren Reizen wie Partys oder Smalltalk wenig abgewinnen kann, vertieft er sich lieber in die vertrackten Sachen. Und so gibt es keinen anderen in der Szene, der sich so wie er einfach hinstellen und über komplexe Themen mit philosophischem oder naturwissenschaftlichem Hintergrund reden kann - und dabei trotzdem sehr, sehr witzig ist.