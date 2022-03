Zwei Männer sind am Sonntagabend in der Landwehrstraße von einer noch nicht genau bekannten Zahl von Angreifern niedergeschlagen und getreten worden. Weil bei dem um 18 Uhr eingegangenen Notruf auch gemeldet wurde, dass bei der Attacke unter anderem ein Messer verwendet worden sei, war die Polizei mit mehr als 15 Streifenwagen am Einsatzort, darunter auch geschlossene Einheiten. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Opfern um zwei Bauarbeiter, 32 und 33 Jahre alt, die zu ihrer Wohnung in einem Boardinghaus zurückgekommen seien. Vor dem Eingang versperrten ihnen mehrere Männer den Weg, woraufhin es zu Streitigkeiten gekommen sei. Nach Zeugenaussagen habe einer der Täter dann zumindest Stichbewegungen ausgeführt, ehe die beiden Männer durch Schläge und Tritte verletzt worden seien. Sie wurden anschließend zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Täter flüchteten. Inwiefern bei der Tat tatsächlich ein Messer zum Einsatz kam, ist noch nicht geklärt. Das Kommissariat 24 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.