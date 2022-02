Die Münchner Staatsanwaltschaft will nach dem Urteil gegen Wiesnwirt Ludwig Reinbold in Berufung gehen. Dies teilte Pressesprecherin Anne Leiding auf SZ-Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft will den Einspruch auf die Rechtsfolgen beschränken - das bedeutet, es geht ihr nur um die Anzahl der Tagessätze. Reinbold war am Freitag vom Amtsgericht wegen eines Drogendeals zu 90 Tagessätzen á 800 Euro verurteilt worden. Bei 91 Tagessätzen hätte er als vorbestraft gegolten. In ihrem Strafbefehl hatte die Staatsanwaltschaft 120 Tagessätze gefordert, in der Verhandlung dann 160. "Bei einer Menge von drei bis fünf Gramm ist für einen geständigen Ersttäter eine dreistellige Tagessatzanzahl üblich", sagte Leiding. Laut Urteil hatte Reinbold vier Gramm Kokain gekauft.