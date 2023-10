Hinabsteigen in die "Unterwelten der Gegenwart" - wenn das kein Thema ist, das auf Allerheiligen einstimmt? In der Monacensia treffen große Geister aufeinander, um im Rahmen der LMU-Reihe "W:ortwechsel" an der Schnittstelle von Literatur und Wissenschaft zu diskutieren. In Lesungen, Vorträgen und Gesprächen (auf Englisch, Spanisch und Deutsch) stellt von 16 Uhr an zunächst die Künstlerin Lilian Robl eine Arbeit über Rabe Perplexums Werk vor, in der es um Bestattungsrituale geht, und die Literaturwissenschaftlerin Cristina Rivera Garza beschäftigt sich mit Totenkulten in Lateinamerika.