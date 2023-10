"Rasant, rhythmisch, mit klug gesetzten Pointen und viel Wortwitz" - so urteilt die Jury über das Romanprojekt "Der Jenny Effekt" von Bernhard Heckler. Er ist einer von zehn Münchner Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr eines der Literaturstipendien der Stadt München erhalten - und sich an diesem Dienstag bei einer öffentlichen Verleihung und Lesung dem Publikum vorstellen.