Geht alles mit rechten Dingen zu bei "Let's Dance"? Die Sächsische Zeitung jedenfalls entdeckte jüngst Ingolf Lück in Riesa, wie er sich bei einem Gemüsehändler einen Energy Drink reinpfiff, um das sechstägige Training durchzustehen. Keine verbotenen Substanzen freilich. Und so wird es wohl zu keinen Doping-Skandalen kommen, wenn das Hochleistungs-Sporttanz-Turnier aus dem TV nun seit der Premiere in Riesa durch die Arenen des Landes zieht.

Und gerade dann, ohne Kameratricks und Wiederholungsmöglichkeit, wird es sich erweisen, wie akkurat die Schritte der prominenten Hobby-Tänzer wirklich sind. Von der 16. Staffel sind die Finalisten Julia Beautx (Influencerin, wer es nicht weiß) und Philipp Boy (Turner) dabei sowie der Comedian Abdelkarim; und auch die Siegerin Anna Ermakova (Model und Tennislegenden-Tochter) gibt sich die Ehre.

Detailansicht öffnen Amtierende Königin des TV-Parketts: Anna Ermakova. (Foto: RTL Imago)

Die Bedingungen auf dem Tournee-Parkett sind vergleichbar mit denen bei der Fernseh-Show: Die Promis werden bei Cha-Cha-Cha, Jive und Discofox unterstützt von Profitänzern wie den amtierenden Weltmeistern Patricija und Alexandru Ionel und anderen, die seit "Let's Dance" selbst Promi-Status genießen. Daniel Hartwig sagt alles an und trägt Fliege. Und die Punkte vergibt die unterhaltsamste Fachjury der TV-Tanz-Geschichte: Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González.

Detailansicht öffnen Eine große Show-Bühne gibt es auch bei "Let's Dance live". (Foto: Semmel Concerts)

Ausgerechnet Ingolf Lück wird aber bei den zwei Shows in München und denen in Leipzig nicht dabei sein: Kein Schmu, schon vorher wurde angekündigt, dass ihn der Ex-Handballer Michael "Mimi" Krause vertritt. Wer den "Dancing Star"-Sieger von 2018 sehen will, muss in die Komödie im Bayerischen Hof gehen, dort spielt Lück noch von 8. bis 12. November im Theaterstück "Brauchen Sie 'ne Quittung".

Let's Dance Live, Sa. & So., 11. & 12. Nov., 20 Uhr, München, Olympiahalle