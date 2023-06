Hubert Messner hat 15 000 Frühchen auf die Welt geholfen. Der Bestseller-Autor und Bruder von Berglegende Reinhold Messner weiß, worauf es im Leben ankommt. In seinem neuen Buch erzählt er davon, und wie er die Zukunft der Medizin sieht.

"Ich krieg' die Krise!" Was eben noch als launiger Ausruf eines einzelnen im Kampf gegen den Quatsch des Alltags durchging, erscheint seit Corona, Krieg und Klimakatastrophe in vollkommen anderem Licht. Aber regt sich der Mensch grundsätzlich zu viel und häufig auch über das Falsche auf? Hubert Messner hat als Arzt 15 000 Frühchen auf die Welt geholfen. Der Bestseller-Autor, Freizeit-Abenteurer und Bruder von Berglegende Reinhold Messner weiß, worauf es ankommt im Leben. Nun hat ein neues Buch darüber geschrieben: "Warum wir allen Grund für Optimismus haben".

Der charismatische Autor stellt es am Donnerstag, 22. Juni, im Salon Luitpold vor. Dann wird er erzählen, wie er wurde, was er ist, welche Prognosen er für die Welt der Medizin in den nächsten Jahren stellt, und warum er heute wieder oft auf einem Südtiroler Bergbauernhof Arbeiten verrichtet, die er schon als Kind kennengelernt hat.

Hubert Messner: Warum wir allen Grund für Optimismus haben, Cafe Luitpold, Brienner Straße 11, München, Do., 22. Juni, 19 Uhr, www.salon-luitpold.de