Von Egbert Tholl

Rena Dumont ist schwer zu bändigen. 1986 floh sie mit ihrer Mutter aus der Tschechoslowakei nach Deutschland, schrieb später darüber den hinreißenden Roman "Paradiessucher". Sie spielte an verschiedenen Häusern Theater, war ein paar Jahre im Ensemble der Münchner Kammerspiele, drehte, vor und hinter der Kamera, kuratierte Ausstellungen, schrieb einen weiteren Roman, das Jahrhundertpanorama "Die Mühle". Und jetzt führt sie zum ersten Mal Regie: Ihr eigenes Stück "Begehren" hat am 20. September im Leo 17 Premiere.

Eine ganz natürlich Konsequenz. Dumont hat in München an der Waldorf-Schule Schauspiel unterrichtet, so viel da halt möglich ist. Dann sprachen sie Jugendliche an, dass sie viel mehr spielen wollten. Dumont gründete die "Freie Theater Company", dazu noch deren Vorstufe Drama-Club, und da sie auch noch junge Menschen auf Bewerbungen an Schauspielschulen vorbereitet, war irgendwann klar, dass sie mit Jugendlichen richtig Theater machen muss: "Die Schüler sind heiß darauf, Theater zu spielen." Da reicht dann einmal in der Woche probieren nicht mehr, ein Projekt musste her.

"Begehren" bastelte sie selbst zusammen. Basis sind viele Monologe, die sie mit Jugendlichen ohnehin schon erarbeitet hatte, schwere Klassiker, Max Frisch oder Goethes Stella, "Romeo und Julia" natürlich, "Maria Stuart" oder "Salome". Dabei fiel ihr auf, dass alle diese Figuren begehren und dies meist schlecht ausgeht. Also erfand sie eine Truppe von 15 Putzfrauen - "ich liebe Putzfrauen und den Osten" - und einen Text, in den sie die Monologe einbauen konnte. "Mein Trash prallt auf die Klassiker." Der Einfachheit halber machte sie gleich alles selbst, die Kostüme, die Bühne und die Requisiten stammen aus dem Alltag der Beteiligten, nichts ist gekauft, alles recycelt.

"Begehren", Leo 17, 20. 9., 19 Uhr, 21. 9., 11 und 19 Uhr, Leopoldstraße 17, Reservierungen unter renadumont@gmx.de