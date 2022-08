Bis Donnerstagabend waren die European Championships sonnenbeschienen, dann aber kam der große Regen. Als erstes störte der die Beachvolleyballspielerinnen auf dem Königsplatz. Zarte Tropfen ließen die Bälle glitschig werden. Dann wurden die Tropfen größer, Wind zog auf, schließlich wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Beachvolleyball-Spiele mussten unterbrochen werden und die Zuschauer im Olympiastadion, die auf den Beginn der Abendveranstaltung der Leichtathleten warteten, wurden aufgefordert, sich in den überdachten Bereich der Arena zu begeben. Ob das Spektakel würde weitergehen können, war zunächst nicht abzusehen. Doch so schnell, wie der Starkregen gekommen war, verzog er sich auch wieder. Nach einem kräftigen Guss ging es doch weiter, um 20.30 Uhr statt wie geplant um 20.05 Uhr. Am Freitag und am Samstag könnte ähnliches drohen, der Deutsche Wetterdienst erwartet im Süden Bayerns länger anhaltende Niederschläge. Das Wasserwirtschaftsamt warnt, die Isar könnte in München Meldestufe 2 erreichen. Diese bedeutet: Es könnte zu Überflutungen in Flussnähe kommen.