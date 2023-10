Die Landtagswahl in Bayern steht in Kürze bevor, ein guter Zeitpunkt also, um am 4. Oktober die Wahlprogramme mit einer kommentierten Lesung in Szene zu setzen: Seriös, fundiert, professionell, aber durchaus unterhaltsam analysieren Ursula Münch (Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing), Christian Orth (Reporter von BR 4) und die junge Politikwissenschaftlerin Nina Poppel (bekannt als @nini_erklaert_politik) die Auszüge aus den Wahlprogrammen, die von den Schauspielerinnen Rabea Egg und Clara Fenchel vorgelesen werden. Selbstverständlich sei die von Neuland&Gestalten initiierte Veranstaltung parteipolitisch neutral und gebe keine konkreten Wahlempfehlungen, sagt Geschäftsführerin Silke Zimmermann. Stattdessen wolle man zum Wählen motivieren und zum Diskurs anregen.