23. September 2018, 14:33 Uhr Zwei Kollisionen Drei Kinder angefahren

Autofahrer hält kurz an und haut danach ab

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Freitagabend in Unterhaching drei radelnde Kinder angefahren hat und sich anschließend aus dem Staub machte. Der Unbekannte war gegen 18.30 Uhr vom Parkplatz eines Supermarkts in die Biberger Straße eingebogen. Die drei Kinder - zwei Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren sowie ein elfjähriger Junge - waren zur gleichen Zeit auf dem Geh- und Radweg mit ihren Rädern unterwegs, allerdings verbotenerweise in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Nach Aussagen der Kinder bemerkte der Autofahrer sie und gab ihnen sogar ein Handzeichen, dass sie vorbeifahren könnten. Trotzdem fuhr er kurz danach selbst an und stieß dabei frontal gegen das Fahrrad des elfjährigen Mädchens.

Dieses kippte um und riss die beiden anderen Kinder mit. Der unbekannte Autofahrer hielt daraufhin an und sprach auch kurz mit den Kindern. Allerdings fuhr er laut Polizei anschließend davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die zwei Mädchen und der Bub wurden leicht verletzt

Die Kinder erzählten ihren Eltern zu Hause von dem Unfall. Alle drei waren leicht verletzt worden, das elfjährige Mädchen kam zur Untersuchung noch in ein Münchner Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210 in München, (Telefon: 089/62 16 33 22), zu melden. Bei dem Auto des Gesuchten handelt es sich um einen silbergrauen VW. Modell und Kennzeichen sind nicht bekannt.

Vier Personen wurden bei einem Unfall verletzt, der sich bereits am Donnerstagabend in Aschheim ereignete. Gegen 20 Uhr verlor ein 22-jähriger Münchner in der Feldkirchner Straße am Kreisverkehr mit der Eichendorffstraße die Kontrolle über sein Auto und fuhr auf die Grünfläche des Kreisverkehrs. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild und einem Lichtmast. Dabei wurden der Fahrer und seine drei jungen Beifahrer verletzt. Drei von ihnen wurden vom Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus gebracht, eine Beifahrerin ging selbst zum Arzt.

Das Auto, ein Mercedes, ist ein Totalschaden, der Lichtmast und das Verkehrszeichen wurden stark beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich laut Polizei auf etwa 70 000 Euro. Die Unfallursache muss noch ermittelt werden. Während der Unfallaufnahme musste eine Zufahrt zum Kreisverkehr für zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.