SBC-Rennfahrer gewinnen bei bayerischen und deutschen Meisterschaften in Lenggries neun Medaillen.

Von Stefan Galler, Ottobrunn

Die Ottobrunner Skibob-Fahrer zählen seit Jahrzehnten zur deutschen Spitze. Ihre Ausnahmestellung haben sie auch wieder mit insgesamt neun errungenen Medaillen bei den bayerischen und deutschen Meisterschaften unter Beweis gestellt, die zuletzt nach zweijähriger Coronapause in Lenggries stattfanden. Schwierige Wetterverhältnisse mit Neuschnee und Nebel machten den Sportlern das Leben schwer, dennoch konnten sämtliche geplanten Bewerbe im Riesenslalom, Super-G und in der Kombination unter fairen Bedingungen für alle Rennläufer durchgezogen werden.

Fünf Ottobrunner Fahrer mischten beim Kampf um die Titel bei den Herren mit: Dabei erwischte Max Buchner einen herausragenden ersten Wettkampftag und holte sich in allen drei Disziplinen den bayerischen Meistertitel. Am zweiten Tag ging es um die nationalen Titel, dabei musste sich Buchner nur jeweils knapp seinem an diesem Tag überragenden Nationalmannschaftskollegen Simon Steininger aus Bischofsmais geschlagen geben und wurde dreifacher Vizemeister.

In Benedikt Bachmair hatte ein weiterer Ottobrunner im ersten und letzten Rennen der Veranstaltung seine stärkste Momente: Er errang als Zweiter die Silbermedaille im Riesenslalom bei den bayerischen Meisterschaften, im Super-G bei den nationalen Titelkämpfen belegte er Rang drei, wodurch er zusätzlich auch in der Kombination die Bronzemedaille in Empfang nehmen konnte.

Die übrigen drei Fahrer Frank Hähle, Martin Bachmair und Routinier Erich Grau, Jahrgang 1955, erreichten jeweils Mittelfeldplatzierungen und rundeten das gute Abschneiden der Ottobrunner Sportler ab.