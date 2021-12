Mittelschwere Verletzungen hat ein 58-jähriger Gräfelfinger erlitten, als er am Mittwoch in Lochham von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Laut Polizeibericht wollte ein 75-jähriger Münchner gegen 18.15 Uhr am Jahnplatz einparken und übersah dabei den Gräfelfinger, der zu Fuß unterwegs war. Durch den Zusammenprall mit dem Fahrzeug stürzte der Fußgänger und zog sich dabei Verletzungen zu, die eine ärztliche Behandlung notwendig machten. Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, an seinem Fahrzeug entstand kein Schaden.