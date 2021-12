Eine Fußgängerin ist am Freitagmorgen in der Siriusstraße in Unterschleißheim von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau Verletzungen am Kopf und im Beckenbereich und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Wie die Polizei berichtet, war es gegen 7.30 Uhr zu dem Unfall gekommen, als der Fahrer eines Linienbusses vom Klosterfeld in südwestlicher Richtung fahrend in die Siriusstraße links abbiegen wollte. Die Frau habe die Straße von der Nordseite kommend überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte des First-Responder-Dienstes versorgten die Schwerverletzte mit dem kurz danach an der Unfallstelle eintreffenden Rettungsdienst samt Notarzt. Die angeforderte Technik der Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt, weil die Frau anders als zunächst befürchtet nicht eingeklemmt war. Sie war laut Polizei auch noch ansprechbar. Die Unterschleißheimer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte den Rettungsdienst. 25 Feuerwehrleute waren etwa eine halbe Stunde im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt das Unfallkommando der Münchner Polizei.