Die Grünen in Unterschleißheim können sich gut vorstellen, mit Hilfe einer Baugenossenschaft die Wohnungsnot in der Stadt zu bekämpfen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum sei ein "zentrales soziales Problem", schreibt Vorsitzende Kathrin Ungar und kündigt eine Veranstaltung unter dem Titel "Bauen und Wohnen als Genossenschaft" an. Christian Hadaller, Vorstandsmitglied der Baugenossenschaft "Kooperative Großstadt", und Tina Hohmann werden am Mittwoch, 16. Februar, von 19.30 Uhr an online über das genossenschaftliche Wohnhaus "San Riemo" in der Messestadt-Riem reden. Dieses ist Preisträger des vom Deutschen Architekturmuseum vergebenen DAM-Preises 2022. Die Grünen wollen im Anschluss darüber sprechen, ob genossenschaftliches Bauen in Unterschleißheim eine Alternative sein kann. Trotz einiger Bauvorhaben steige der Mietpreis und der Quadratmeterpreis für Wohnflächen und Bauland ständig, schreibt Kathrin Ungar. Viele Menschen seien gezwungen, weiter aufs Land zu ziehen. Wer sich informieren und mitdiskutieren will, kann sich per E-Mail an kathrin.ungar@gruene-ush.de oder über die Grünen-Webseite anmelden. Der Zugangslink für das Zoom-Meeting wird zugeschickt.