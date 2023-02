Autofahrer kollabiert am Steuer und verursacht Unfall

Weil er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, hat ein 63-jähriger Münchner am Mittwoch in Unterhaching einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten verursacht. Der Mann war gegen 13.20 Uhr auf der Biberger Straße unterwegs und war - ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge - wegen einer internistischen Erkrankung plötzlich nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug zu steuern.

Deshalb prallte er an einer roten Ampel auf ein vor ihm stehendes Auto, das wiederum auf zwei weitere davor stehende Fahrzeuge geschoben wurde. Insgesamt wurden dabei vier Menschen verletzt und mussten zur Behandlung in Kliniken gebracht werden. Der 63-jährige Unfallverursacher wurde wegen seiner Erkrankung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.