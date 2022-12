Bei einem Überfall am Donnerstagabend hat ein 39-Jähriger aus dem Landkreis München einen Nasenbeinbruch und Hämatome im Gesicht erlitten. Der Mann wurde gegen 22 Uhr von einem Mann am Sportpark in Unterhaching angesprochen und aufgefordert seinen Geldbeutel und sein Telefon herauszurücken; als er der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Täter zu. Am Tag darauf wurde nach einem Hinweis eines Mitarbeiters einer Unterhachinger Wohnunterkunft ein 25-jähriger Bewohner der Unterkunft festgenommen, er hatte Blutanhaftungen an seinen Händen. Zur Tatzeit war er alkoholisiert, er wurde in eine Haftanstalt überstellt.