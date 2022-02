Am Mittwoch ging es für Claudia Köhler noch um den Haushalt von Unterhaching mit 118 Millionen Euro, zwei Tage später brütet die Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete der Grünen über den Zahlen des Freistaats - und das sind immerhin mehr als 70 Milliarden. Köhler muss überraschend die Haushaltsberatungen im Landtag leiten. Grund sei ein positiver Corona-Test des Vorsitzenden im Haushaltsausschuss, lässt die Unterhachingerin wissen. Köhler als dessen Stellvertreterin musste daher auf den Chefsessel rutschen. Am Freitag wurde in der Sitzung mit Hubert Aiwanger (FW) der Etat für das Wirtschaftsministerium verhandelt, am Montag ist das Kultusministerium an der Reihe und am Dienstag geht es um das Geld für das Soziale. Köhler berichtet von mehr als 500 Anträgen, die zu beraten seien.