Die Suche nach einem Vermissten hat am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz in Unterföhring ausgelöst. Der 35-Jährige aus dem Landkreis München hatte sich nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr an einem Sportplatz von einem Bekannten verabschiedet und auf den Weg nach Hause gemacht. Als der Bekannte am Morgen von einer Angehörigen erfuhr, dass er dort nicht angekommen war, informierte er die Polizei. Eine Polizeistreife fand in der Nähe des Sportplatzes persönliche Gegenstände des 35-Jährigen, darunter sein eingeschaltetes Mobiltelefon. Eine Suche mit einem Polizeihubschrauber, einer Drohne, Hunden der Polizei und der Feuerwehr verlief ergebnislos. Nach Angaben der Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Straftat. Möglicherweise könnten psychische Probleme die Ursache für das Verschwinden des Mannes sein.