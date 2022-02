Aufgrund von Rodungsarbeiten kann es zwischen Dienstag, 15. Februar, und Donnerstag, 17. Februar, zu Verkehrseinschränkungen am Föhringer Ring östlich der Herzog-Heinrich-Brücke kommen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit werde auf Höhe der Tennishallen einer der beiden Fahrstreifen der Ausfahrt in Richtung Süden gesperrt, kündigt das Staatliche Bauamt Freising an. Die Rodungsarbeiten seien Voraussetzung dafür, dass im Laufe des Sommers mit dem Bau einer temporären Kollisionsschutzwand für Fledermäuse begonnen werden könne. Außerdem müssten im Zuge des geplanten Ausbaus des Föhringer Rings vorab verschiedene Leitungen im Boden umgelegt werden.