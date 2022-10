Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Samstagnachmittag an der Autobahnausfahrt Hofoldinger Forst einen schweren Unfall verursacht. Er war zu schnell in die Kurve gefahren, sodass das Heck seines Autos ausbrach und er quer über die Fahrbahn schleuderte. Ein 52-Jähriger, der gerade auf die Autobahn einbiegen wollte, hatte laut Polizei keine Chance, dem entgegenrutschenden Fahrzeug auszuweichen. Durch den Zusammenprall landete der 18-Jährige aus München mit seinem Auto im Grünstreifen. Der Fahrer des anderen Wagens, ein Arzt aus Dietramszell, erlitt trotz Airbag eine leichte Verletzung am Unterarm und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf insgesamt 17 000 Euro. Der junge Mann muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, als Fahranfänger wird seine Probezeit zudem auf vier Jahre verlängert und er muss er eine Nachschulung besuchen.