Von dem Wagen eines 61-jährigen Münchners hat sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der A8 in Richtung München ein Fahrrad aus dem Heckträger gelöst. Es fiel auf die Fahrbahn und einige nachfolgende Fahrzeuge konnten laut Mitteilung der Autobahnpolizei Holzkirchen nicht mehr ausweichen. Ein Großteil von ihnen schaffte es dafür, unmittelbar nach der Unfallstelle auf Höhe der Anschlussstelle Hofolding ihre Wagen auf dem Pannenstreifen abzustellen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 4000 Euro an dem Fahrrad aus, dazu kommen 3000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen. Wie das Fahrrad vom Heckträger fallen konnte, wird laut Polizei noch geklärt. Im Einsatz waren außer zwei Polizeistreifen die Feuerwehr Hofolding mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei Holzkirchen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn mussten der Seitenstreifen sowie der rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderung hielt sich der Polizei zufolge in Grenzen.